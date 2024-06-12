«Зенит» интересуется двумя игроками «Бешикташа»

Петербургскийсделал предложение «Бешикташу» о покупке двух ведущих футболистов, сообщил Depar Sports в социальной сети.

Речь идет о хавбеках Жедсоне Фернандеше и Бактиере Зайнутдинове. За них «Зенит» готов выложить 30 млн евро.

Но есть нюанс, так как при последующей продаже в трансфере Жедсона Фернандеша указано, что 50% суммы трансфера должно пойти «Бенфике», то будет указано, что Фернандеша будет перечислено € 5 млн, а за Зайнутдинова € 25 млн.

В прошедшем сезоне 26-летний Зайнутдинов сыграл 42 матча, забил 2 мяча, сделал 3 ассиста, а в активе 25-летнего Фернандеша 45 игр, 3 мяча, 6 передач. Напомним, что Зайнутдинов играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.