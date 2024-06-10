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    • «Краснодар» может подписать лидера «Крыльев Советов»
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    «Краснодар» может подписать лидера «Крыльев Советов»

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    Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может сменить команду в это межсезонье.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    По информации журналиста Ивана Карпова, в подписании аргентинского футболиста заинтересован «Краснодар».

    Источник утверждает, что «быки» уже ведут переговоры с представителями Гарре, но при этом пока не сделали официального предложения «Крыльям».

    Помимо «Краснодара», интерес к Бенхамину проявляют два московских клуба — «Спартак» и «Динамо».

  • Гарре высказался о своем будущем в «Крыльях Советов»
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    • Также отмечается, что «Крылья Советов» готовы продать Гарре дешевле, чем в зимнее трансферное окно, когда «Зенит» мог выкупить 23-летнего игрока за восемь миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 20 матчей, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

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