Гарре высказался о своем будущем в «Крыльях Советов»

Нападающийдал комментарий по поводу своего будущего.

«Предложения? Если честно, не знаю. Знаю только, что в декабре было одно чёткое предложение. Назвать клуб не могу. И сейчас не думаю об этом. Важно хорошо тренироваться и играть. Если вдруг завтра появится хорошее предложение, которое устроит "Крылья" и меня, — подумаю. Но сейчас я сосредоточен на игре за "Крылья".

Интерес "Зенита"? Не знаю, насколько это правда», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Крылья Советов» завершили сезон РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.