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    Гарре высказался о своем будущем в «Крыльях Советов»

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    Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре дал комментарий по поводу своего будущего.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    «Предложения? Если честно, не знаю. Знаю только, что в декабре было одно чёткое предложение. Назвать клуб не могу. И сейчас не думаю об этом. Важно хорошо тренироваться и играть. Если вдруг завтра появится хорошее предложение, которое устроит "Крылья" и меня, — подумаю. Но сейчас я сосредоточен на игре за "Крылья".

    Интерес "Зенита"? Не знаю, насколько это правда», — приводит слова Гарре «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Крылья Советов» завершили сезон РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.

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