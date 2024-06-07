Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о Месси

Главный тренер сборной Аргентинывысказался о будущем нападающего и капитана национальной команды

«Аргентинцы испытывают крайнюю печаль, когда думают о дне, когда Месси завершит карьеру. Он всё ещё играет, поэтому мы должны получать удовольствие от того, что он сейчас делает. Это важно для всех, а не только для Аргентины, потому что в конечном счёте Месси играет для всех, кто любит футбол», — сказал Скалони на пресс-конференции.

Кубок Америки пройдёт в США этим летом, с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка. Лионелю Месси 36 лет. Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами».

В текущем сезоне Месси сыграл в 30 матчах, в которых забил 28 мячей и отдал 22 результативные передачи.