ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — КанадаНа пути к Евро. Трагедия Грилиша, забивные голландцы и прическа Мюллера
    Все новости спорта

    Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о Месси

    Футбол Интер Майами MLS Сборная Аргентины
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Аргентинцы испытывают крайнюю печаль, когда думают о дне, когда Месси завершит карьеру. Он всё ещё играет, поэтому мы должны получать удовольствие от того, что он сейчас делает. Это важно для всех, а не только для Аргентины, потому что в конечном счёте Месси играет для всех, кто любит футбол», — сказал Скалони на пресс-конференции.

    Кубок Америки пройдёт в США этим летом, с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка. Лионелю Месси 36 лет. Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами».

    В текущем сезоне Месси сыграл в 30 матчах, в которых забил 28 мячей и отдал 22 результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли сборная России победить Беларусь?
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Немцы будут доминировать
  • Германия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Исландия пободается с англичанами
  • Англия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры