Месси о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»: Не думаю, что сегодня это возможно

Нападающийи сборнойвысказался о перспективах переходав американский клуб.

«Правда в том, что сейчас это сложно, он в Саудовской Аравии, у него остался год по контракту. У него был трудный сезон, он долгое время был травмирован, что также лишило его возможности участвовать в Кубке Америки. Он не смог сыграть большую часть игр в Саудовской Аравии. Так что сейчас это сложно. В будущем — я не знаю. Правда в том, что жизнь делает столько поворотов, что всякое может случиться, но я не думаю, что сегодня это возможно.

Звал ли я его? Нет, но мы часто разговариваем, у нас даже есть группа, где мы вдвоём и Луис (Суарес) тоже», — приводит слова Месси Infobae.com.

Напомним, что Неймар провел только 5 матчей за «Аль-Хиляль», забил гол и сделал 2 голевые передачи. Большую часть сезона форвард восстанавливался после травмы.