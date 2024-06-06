ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Англии с тревогой смотрит в будущееНа пути к Евро. Проблемы Англии, травмы Шотландии, Хорватия в Ватикане
  • 12:19
    • Радулов перешел в «Локомотив»
  • 12:06
    • Сборная России может провести товарищеский матч с Венгрией
  • 11:40
    • Джикия был согласен на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Локомотив»
  • 11:29
    • Лукаку намекнул на переезд в Саудовскую Аравию
  • 11:19
    • Дуглас Сантос намерен остаться в «Зените»
    Все новости спорта

    Севикян: За «Ференцварош» играть намного легче, чем за «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России Ференцварош
    Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян поделился мнением об уровне чемпионата Венгрии.

    Эдгар Севикян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдгар Севикян

    Севикян перешел в «Ференцварош» в начале этого года из «Пари НН».

    «Чемпионат, где я сейчас играю, неплохой, я бы даже сказал хороший, физически интенсивный. "Ференцварош" является топовой командой здесь, многие команды пытаются обороняться от нас.

    В России я играл в клубе, который больше отдавал преимущество сопернику. Было тяжеловато. Но когда ты находишься в команде, которая чаще атакует, это намного легче.

  • «Ференцварош» может назначить Гончаренко на пост главного тренера
  • Читайте по теме

    • Конечно, в Венгрии меньше клубов, которые могли бы конкурировать за первое место, чем в России, но от этого чемпионат хуже не становится», — приводит слова армянского футболиста «Р-Спорт».

    Севикякин во второй половине сезона-2023/2024 провел за «Ференцварош» 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не оставят шансов своему сопернику
  • Нидерланды — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?
  • Египет — Буркина-Фасо. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Кто выиграет Евро-2024. Прогноз и ставки
  • 4.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Армения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры