Севикян: За «Ференцварош» играть намного легче, чем за «Пари НН»

Полузащитник «Ференцвароша»поделился мнением об уровне чемпионата Венгрии.

Севикян перешел в «Ференцварош» в начале этого года из «Пари НН».

«Чемпионат, где я сейчас играю, неплохой, я бы даже сказал хороший, физически интенсивный. "Ференцварош" является топовой командой здесь, многие команды пытаются обороняться от нас.

В России я играл в клубе, который больше отдавал преимущество сопернику. Было тяжеловато. Но когда ты находишься в команде, которая чаще атакует, это намного легче.

Конечно, в Венгрии меньше клубов, которые могли бы конкурировать за первое место, чем в России, но от этого чемпионат хуже не становится», — приводит слова армянского футболиста «Р-Спорт».

Севикякин во второй половине сезона-2023/2024 провел за «Ференцварош» 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.