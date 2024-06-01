«Ференцварош» может назначить Гончаренко на пост главного тренера

Бывший главный тренерможет возглавить. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что представители Гончаренко предлагают руководству «Ференцвароша» кандидатуру специалиста.

Как сообщает источник, боссы венгерского клуба уже рассматривали россиянина на пост главного тренера в 2021-м году, но решили остановиться на Станиславе Черчесове. После ухода Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» руководство «Ференцвароша» может вернуться к кандидатуре Гончаренко.

Напомним, что боссы «Урала» решили уволить российского специалиста после поражения команды в 1-м стыковом матче против «Акрона» (0:2) за право выступать в РПЛ.