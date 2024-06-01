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    «Ференцварош» может назначить Гончаренко на пост главного тренера

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    Бывший главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко может возглавить «Ференцварош». Об этом сообщает СЭ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    Стало известно, что представители Гончаренко предлагают руководству «Ференцвароша» кандидатуру специалиста.

    Как сообщает источник, боссы венгерского клуба уже рассматривали россиянина на пост главного тренера в 2021-м году, но решили остановиться на Станиславе Черчесове. После ухода Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» руководство «Ференцвароша» может вернуться к кандидатуре Гончаренко.

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