«Ференцварош» может назначить Гончаренко на пост главного тренера

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
Стало известно, что представители Гончаренко предлагают руководству «Ференцвароша» кандидатуру специалиста.
Как сообщает источник, боссы венгерского клуба уже рассматривали россиянина на пост главного тренера в 2021-м году, но решили остановиться на Станиславе Черчесове. После ухода Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» руководство «Ференцвароша» может вернуться к кандидатуре Гончаренко.
Напомним, что боссы «Урала» решили уволить российского специалиста после поражения команды в 1-м стыковом матче против «Акрона» (0:2) за право выступать в РПЛ.