Зайнутдинов может вернуться в российскую Премьер-лигу

Защитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что руководство «Зенита» считает приобретение защитника своей приоритетной целью после ухода Данила Кругового в ЦСКА.

«Бешикташ» готов отпустить Зайнутдинова за 4.5 млн. евро. Именно за такую цену турецкий клуб покупал защитника у ЦСКА в 2023-м году. «Зенит» уже вступил в переговоры с «Бешикташем» по поводу возможного трансфера Зайнутдинова.

В прошедшем сезоне защитник провел за турецкую команду 30 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.