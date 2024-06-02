Кроос о сборной Германии на Евро-2024: На мой взгляд, мы далеко не фавориты

Полузащитники сборнойподелился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы 2024-го года.

«Было бы неправильно не соревноваться с целью выиграть чемпионат Европы. Думаю, нам удалось изменить настрой немного на позитив.

Тем не менее, на мой взгляд, мы далеко не фавориты. Но это для меня данность: когда я играю в турнире, я, конечно, хочу победить», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Напомним, что полузащитник объявил о завершении карьеры футболиста после Евро-2024. Турнир стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. На групповом этапе сборная Германии сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Вчера, 1-го июня Кроос вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, в финале обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Полузащитник отметился голевой передачей.