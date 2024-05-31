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    Семшов: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», а там уже как игра сложится

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    Экс-футболист Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов, где дортмундская «Боруссия» встретится с «Реалом».

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Думаю, "Боруссия" отдаст инициативу "Реалу", а там уже как игра сложится. Мы видели две игры с ПСЖ, в которых "Боруссия" играла очень строго. Все отрабатывали в обороне, даже Адейеми возвращался как крайний защитник. Но всё же передняя линия "Реала": Винисиус, Беллингем, Родриго — настолько хороши, что им нельзя давать пространство.

    Не стоит забывать, что Хуммельс не очень быстрый защитник. Думаю, что "Боруссия" отдаст инициативу и будет искать шансы впереди за счёт контратак», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

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    • Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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