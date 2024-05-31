Семшов: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», а там уже как игра сложится

Экс-футболистподелился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов, где дортмундскаявстретится с

«Думаю, "Боруссия" отдаст инициативу "Реалу", а там уже как игра сложится. Мы видели две игры с ПСЖ, в которых "Боруссия" играла очень строго. Все отрабатывали в обороне, даже Адейеми возвращался как крайний защитник. Но всё же передняя линия "Реала": Винисиус, Беллингем, Родриго — настолько хороши, что им нельзя давать пространство.

Не стоит забывать, что Хуммельс не очень быстрый защитник. Думаю, что "Боруссия" отдаст инициативу и будет искать шансы впереди за счёт контратак», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.