Павлюченко о Сафонове в ПСЖ: Хочется, чтобы он играл и закрепился в основном составе

Экс-нападающий сборной Россиивысказался о перспективах голкипера

«Такой трансфер для "Краснодара", сборной России и нашего футбола является большим плюсом, всё-таки это ПСЖ. В России Матвей дорос до определённого уровня, он уже здесь не растёт как вратарь, думаю, что он уже вышел на пик. А такому клубу, как ПСЖ, ну как можно отказать?

Хочется, чтобы он играл и закрепился в основном составе, в любом случае его не приглашают для того, чтобы он потом уехал, а чтобы, наверное, пройти определённые сборы, подготовку. Если он себя проявит, то почему нет, у него всё есть для того, чтобы играть в основном составе, он вратарь хорошего уровня», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Напомним, что Сафонов близок к переходу из «Краснодара» в ПСЖ за 18 млн. евро плюс бонусы. В прошедшем сезоне голкипер провел 30 матчей за «быков» в РПЛ, в которых 11 раз сыграл на ноль.