Карвахаль: Нам нужно действовать очень слаженно для того, чтобы победить

Защитникподелился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов с дортмундской

«В очень немногих сценариях "Реал" не является фаворитом. Однако сейчас мы не чувствуем, что являемся таковыми. "Боруссия" вышла в финал благодаря своей силе. Она нокаутировала очень сильных соперников, ей удалось занять первое место в группе экстремального уровня сложности.

Нам необходимо действовать очень слаженно для того, чтобы победить их», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1-го июня в 22:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.