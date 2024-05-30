ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханси ФликЗапасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны»
  • 18:18
    • Дания назвала состав на Евро-2024
    Все новости спорта

    Карвахаль: Нам нужно действовать очень слаженно для того, чтобы победить

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Германии Боруссия Д
    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    Даниэль Карвахаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Карвахаль

    «В очень немногих сценариях "Реал" не является фаворитом. Однако сейчас мы не чувствуем, что являемся таковыми. "Боруссия" вышла в финал благодаря своей силе. Она нокаутировала очень сильных соперников, ей удалось занять первое место в группе экстремального уровня сложности.

    Нам необходимо действовать очень слаженно для того, чтобы победить их», — приводит слова Карвахаля Marca.

  • Куртуа или все-таки Лунин? Выбор вратаря на финал ЛЧ — самая большая головная боль Анчелотти
  • Но решение, кажется, уже принято
  • 28/05/2024

    • Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1-го июня в 22:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • У Джоковича будут проблемы в игре с испанским грунтовиком?
  • Джокович — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рублев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Англия (жен) — Франция (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 31 мая
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды (жен) — Финляндия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Германия (жен) — Польша (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры