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    Кафанов о переходе Сафонова в «ПСЖ»: Переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро.

    «Советовался ли Сафонов со мной перед переходом в "ПСЖ"? Мы не разговаривали на эту тему. Думаю, что дам Матвею несколько советов на сборах в Новогорске.

    Сначала спрошу у него самого, что он думает о переходе, а потом, исходя из этого разговора, наверное, что-то скажу.

    Сейчас переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу. Уже второй российский вратарь поедет в топ-клуб, поэтому очень рад.

    Мы говорили с Сафоновым о том, что он готов ехать в Европу и может там играть — наши вратари не хуже. Это было на предыдущем сборе, когда еще не знали о "ПСЖ".

    Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее, не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером "ПСЖ". Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

    В чем Сафонов сильнее Доннаруммы? Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него.

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    • Во французской школе вратарей требования такие же, как у нас. Думаю, как минимум, в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном — не хуже», — приводит слова Кафанова Sport24.

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