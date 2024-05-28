Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа

может возобновить тренерскую деятельность.

По информации Mirror Football, Лэмпард — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Бернли».

Руководство «Бернли» ищет замену Венсану Компани, который в ближайшее время возглавит мюнхенскую «Баварию».

Источник утверждает, что в английском клубе также рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Ноттингем Форест» Стива Купера.

«Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в минувшем сезоне английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.

Напомним, Лэмпард ранее возглавлял «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон».