Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
По информации Mirror Football, Лэмпард — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Бернли».
Руководство «Бернли» ищет замену Венсану Компани, который в ближайшее время возглавит мюнхенскую «Баварию».
Источник утверждает, что в английском клубе также рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Ноттингем Форест» Стива Купера.
«Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в минувшем сезоне английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.
Напомним, Лэмпард ранее возглавлял «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон».