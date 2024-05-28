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    Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа

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    Фрэнк Лэмпард может возобновить тренерскую деятельность.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    По информации Mirror Football, Лэмпард — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Бернли».

    Руководство «Бернли» ищет замену Венсану Компани, который в ближайшее время возглавит мюнхенскую «Баварию».

    Источник утверждает, что в английском клубе также рассматривают вариант с назначением бывшего тренера «Ноттингем Форест» Стива Купера.

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    • «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в минувшем сезоне английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.

    Напомним, Лэмпард ранее возглавлял «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон».

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