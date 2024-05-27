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    Тренер «Зенита»: Обязательно позову Малкома обратно

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    Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о взаимоотношениях с бывший нападающим команды Малкомом, который сейчас выступает в «Аль-Хиляле».

    Малком
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    Малком

    «Зениту не хватает Малкома? Конечно, он был главной фигурой, было тяжело перестроиться без него. Этот игрок решал много моментов. Поэтому мы начали перестройку после зимней паузы, приобрели Артура, Педро.

    Мы смогли вернуться на ту систему. Но из‑за травм пришлось играть по‑другому, и, к счастью, это принесло результат. Эта работа тренера, ты всегда должен исправлять потери.

    Поддерживаю ли связь с Малкомом? Да, постоянно. Сейчас 8 июня пойду на день рождения его сына. Позвать его обратно в "Зенит"? Обязательно позову. Не знаю, приедет он или нет, но я позову», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Малком выступал за «Зенит» в период с 2019 по 2023-й год. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аль-Хиляль» 31 матч в чемпионате Саудовской Аравии, забил 15 голов и сделал 6 голевых передач.

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