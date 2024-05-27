ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Бенефис «Манчестер Сити», прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024
  • 19:47
    • Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
  • 19:44
    • Надаль проиграл Звереву в первом круге «Ролан Гаррос»
  • 19:22
    • Павлюченкова победила Удварди и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
  • 18:58
    • В «Астон Вилле» сообщили о продлении контракта с Унаи Эмери
  • 16:17
    • Свентек разгромила соперницу на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Нападающий «Рубина» Даку сыграет на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Албании
    Сборная Албании опубликовала расширенный состав на чемпионат Европы 2024-го года.

    Мирлинд Даку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку

    Защитник «Локомотива» Марио Митай и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку также поедут на Евро-2024.

    Вратари: Этрит Бериша («Эмполи», Италия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия), Симон Симони («Айнтрахт», Германия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия).

    Защитники: Насер Алиджи («Волунтари», Румыния), Арлинд Аджети («ЧФР», Румыния), Иван Баллиу («Райо Вальекано», Испания), Берат Джимсити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хисай («Лацио», Италия), Адриан Исмаджли («Эмполи», Италия), Мараш Кумбулла («Сассуоло», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия), Марио Митай («Локомотив», Россия).

    Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер», Швейцария), Кристьян Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Казим Лачи («Спарта» Прага, Чехия), Эрнест Мучи («Бештикташ», Турция), Юлбер Рамадани («Лечче», Италия).

  • Фавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовы к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • 08/05/2024

    • Нападающие: Джасир Асани («Кванджу», Южная Корея), Армандо Броха («Фулхэм», Англия), Мирлинд Даку («Рубин», Россия), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб, Хорватия), Рей Манай («Сивасспор», Турция), Таулант Сефери («Бани Яс», ОАЭ).

    Напомним, что чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Албания попала в группу B, где встретится с Италией, Хорватией и Испанией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бохум» совершить чудо?
  • «Фортуна» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Медведев снова проиграет на старте «Ролан Гаррос»?
  • Кепфер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Команды должны сыграть результативно
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кепфер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Френх — Касаткина Ставка (к
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мелихени Родригес — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Коболли — Медьедович
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры