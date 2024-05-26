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    Мостовой: Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую

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    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на заявление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Талалаев после выхода «Химок» в РПЛ сказал, что добился этого, чтобы «чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали».

    «Вот Талалаев рассказывает, что вывел "Химки" в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у "Химок" их больше, чем у других клубов.

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    • Поэтому Талалаева я бы спросил: "А чего же ты 'Торпедо' не сохранил в РПЛ? Почему 'Ахмат' не вывел на новый уровень?"

    Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей — и там он тоже целует.

    Целует там не только эмблему, но и еще что-то», — приводит слова Мостового Sport24.

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