«Волгарь», «Кубань» и «Ленинградец» вылетели из Первой лиги

Обзор матчей 34-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Торпедо» на чужом поле обыграло «Ленинградец» со счетом 3:2.

В составе московской команды голами отметились Георгий Гонгадзе на 24-й минуте, Александр Иваньков на 53-й и Илья Стефанович на 70-й минуте.

У «Ленинградца» голы забили Руслан Апеков на 66-й минуте и Руслан Казаков на 79-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Ленинградец — Торпедо 2:3 Голы: 0:1 Георгий Гонгадзе (24'), 0:2 Александр Иваньков (53'), 1:2 Руслан Апеков (66'), 1:3 Илья Стефанович (70'), 2:3 Руслан Казаков (79') Ленинградец: Никита Карабашев, Никита Калугин, Валерий Каптилов, Андрей Хитяев, Михаил Горелишвили, Сергей Ильин, Владислав Шепелев, Руслан Апеков, Никита Розманов, Алексей Яковлев, Sukhanov E. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Андрей Костин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Александр Орехов, Георгий Гонгадзе, Ираклий Манелов Предупреждения: Владислав Шепелев (32'), Zhironkin V. (86'), Руслан Казаков (87'), Глеб Шевченко (90+4')

После последнего тура Первой лиги «Торпедо» заняло 10-е место в таблице с 47-ю очками в активе. «Ленинградец» — на 16-й позиции (34). Команда вылетела во Вторую лигу.

В параллельном матче «Волгарь» одолел «Кубань» со счетом 2:0.

У астраханской команды голы записали на свой счет Тимур Жамалетдинов на 6-й минуте и Данил Клёнкин на 18-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Кубань 2:0 Голы: 1:0 Тимур Жамалетдинов (6'), 2:0 Данил Клёнкин (18') Волгарь: Владислав Ямпольский, Иван Хомуха, Елисей Кривохижин, Сергей Обивалин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Алексей Павлишин, Данил Полубояринов, Денис Ткачук, Артур Гилязетдинов, Тимур Жамалетдинов Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Максим Веденеев, Никита Бакалюк, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Владислав Левин, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Аркадий Солоп Предупреждение: Максим Веденеев (72')

По итогам сезона «Волгарь» занял 17-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе и вылетел во Вторую лигу. «Кубань» — на 18-й позиции (23), команда также осталась в зоне вылета.