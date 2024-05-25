ЦСКА — «Урал»: стартовые составы команд

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Матч начнётся в 16:30 мск.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.
«Урал»: Мамин, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.
Прогноз на матч ЦСКА — «Урал» доступен по ссылке.
После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА имеет в своём активе 45 очков и занимает шестое место.
«Урал» после аналогичного количества проведённых игр заработал 30 очков и располагается на 11-й строчке.