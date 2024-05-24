Сенников: В нынешнем чемпионате нет явного лидера

Бывший защитник «Локомотива»высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/24. Сейчас на золотые медали претендуют три клуба.

«В этом чемпионате просто нет явного лидера. Понятно, что "Зенит" как-то просел после пяти чемпионств и другие команды в принципе все по уровню одинаковые. Если бы там "Локомотив" где-то не упустил свои шансы, "Спартак", все боролись бы за чемпионство до конца», — сказал Дмитрий Сенников в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару».