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    Кафанов: Был бы рад за Сафонова, если информация про «ПСЖ» — правда

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об информации о том, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ».

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Я бы хотел верить в то, что так и есть. Был бы очень рад за Матвея, если это правда. Много об этом думал. Считаю, что разница в уровне игры, мастерства игроков есть. Разговаривал об этом с Андреем Луневым. Но проходит буквально месяц-два. Игроки привыкают к скоростям, футболу, где нужно быстрее думать, быстрее принимать решения. Это просто дело времени. У Матвея все есть для этого. Просто это будет не с первого дня. Нужно будет время на адаптацию и он, безусловно, выйдет на этот уровень», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

    В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль».

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