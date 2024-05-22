Кафанов: Был бы рад за Сафонова, если информация про «ПСЖ» — правда

Тренер вратарей сборной Россиивысказался об информации о том, что голкиперможет перейти в

«Я бы хотел верить в то, что так и есть. Был бы очень рад за Матвея, если это правда. Много об этом думал. Считаю, что разница в уровне игры, мастерства игроков есть. Разговаривал об этом с Андреем Луневым. Но проходит буквально месяц-два. Игроки привыкают к скоростям, футболу, где нужно быстрее думать, быстрее принимать решения. Это просто дело времени. У Матвея все есть для этого. Просто это будет не с первого дня. Нужно будет время на адаптацию и он, безусловно, выйдет на этот уровень», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль».