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    Эрик тен Хаг — худший тренер нынешнего сезона АПЛ по версии Goal

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    Издание Goal опубликовало рейтинг главных тренеров английской Премьер-лиги сезона 2023/2024.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Рейтинг тренеров выглядит следующим образом:

    • 1. Унаи Эмери («Астон Вилла») — 9 из 10;

    • 2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 8 из 10;

    • 3. Микель Артета («Арсенал») — 8 из 10;

    • 4. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 7 из 10;

    • 5. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») — 7 из 10;

    • 6. Андони Ираола («Борнмут») — 7 из 10;

    • 7. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») — 7 из 10;

    • 8. Шон Дайч («Эвертон») — 6 из 10;

    • 9. Маурисио Почеттино («Челси») — 6 из 10;

    • 10. Роберто Де Дзерби («Брайтон») — 6 из 10;

    • 11. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») — 6 из 10;

    • 12. Марку Силва («Фулхэм») — 5 из 10;

    • 13. Дэвид Мойес («Вест Хэм») — 5 из 10;

    • 14. Эдди Хау («Ньюкасл») — 5 из 10;

    • 15. Роб Эдвардс («Лутон») — 4 из 10;

    • 16. Томас Франк («Брентфорд») — 4 из 10;

    • 17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») — 4 из 10;

    • 18. Венсан Компани («Бернли») — 3 из 10;

    • 19. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») — 2 из 10;

    • 20. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») — 1 из 10.

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