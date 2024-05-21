Эрик тен Хаг — худший тренер нынешнего сезона АПЛ по версии Goal

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
Рейтинг тренеров выглядит следующим образом:
- 1. Унаи Эмери («Астон Вилла») — 9 из 10;
- 2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 8 из 10;
- 3. Микель Артета («Арсенал») — 8 из 10;
- 4. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 7 из 10;
- 5. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») — 7 из 10;
- 6. Андони Ираола («Борнмут») — 7 из 10;
- 7. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») — 7 из 10;
- 8. Шон Дайч («Эвертон») — 6 из 10;
- 9. Маурисио Почеттино («Челси») — 6 из 10;
- 10. Роберто Де Дзерби («Брайтон») — 6 из 10;
- 11. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») — 6 из 10;
- 12. Марку Силва («Фулхэм») — 5 из 10;
- 13. Дэвид Мойес («Вест Хэм») — 5 из 10;
- 14. Эдди Хау («Ньюкасл») — 5 из 10;
- 15. Роб Эдвардс («Лутон») — 4 из 10;
- 16. Томас Франк («Брентфорд») — 4 из 10;
- 17. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») — 4 из 10;
- 18. Венсан Компани («Бернли») — 3 из 10;
- 19. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») — 2 из 10;
- 20. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») — 1 из 10.
По итогам сезона 2023/2024 «Манчестер Сити» занял 1-е место в таблице АПЛ с 91-м очков в активе, опередив «Арсенал» на 2 пункта. «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон» покинули чемпионат Англии.