Примера. «Барселона» примет «Райо Вальекано», «Атлетико» сыграет с «Осасуной», «Реал» в гостях у «Вильярреала»

«Алавес» — «Жирона» 1:0
В матче 37-го тура чемпионата Испании «Алавес» дома победил «Хетафе» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал Карлос Висенте.
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Алавес — Хетафе 1:0
Гол: 1:0 Carlos Vicente Robles (12') Алавес: Хесус Овоно, Науэль Тенаглия, Абдель Абкар, Рубен Дуарте, Хави Лопес, Кевин Гарсиа (Саму Омородион, 41'), Антонио Бланко, Карлос Бенавидес (Андер Гевара, 62'), Хон Гуриди (Янис Хаджи, 87'), Carlos Vicente Robles (Андони Горосабель, 88'), Giuliano Simeone (Луис Риоха, 88') Хетафе: Давид Сория, Диего Рико (Alberto Risco, 56'), Омар Альдерете, Гастон Альварес, Хосе Анхель Кармона (Хуанми Латаса, 41'), Мэйсон Гринвуд, Луис Милья (Даконам Ортега Дьене, 41'), Неманья Максимович, Хайме Мата (Илаш Мориба, 69'), Yellu Santiago (Карлос Аленья, 69'), Nabil Aberdin Предупреждения: Хосе Анхель Кармона (11'), Giuliano Simeone (15'), Неманья Максимович (17'), Карлос Бенавидес (37'), Диего Рико (45'), Jose Bordalas (45 + 2'), Науэль Тенаглия (50'), Хуанми Латаса (71'), Карлос Аленья (77'), Илаш Мориба (78'), Антонио Бланко (80'), Саму Омородион (90 + 5')
«Алавес» с 45 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Хетафе» с 43 баллами опустился на 11-ю строчку.
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