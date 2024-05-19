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    Деограсия о ничьей с «Уралом»: Мы понимали, что они опасны на стандартах

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о ничейном результате в матче 29-го тура РПЛ с «Уралом» (3:3).

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Можно ли говорить, что "Оренбург" удовлетворен результатом? Нет, я бы так не сказал. Хоть я и улыбаюсь, но я зол. Ведя в счете 3:1 на выезде, должны были победу забирать, но мы будем продолжать дальше.

    Как я говорил перед матчем, "Урал" будет делать много навесов в штрафную. Мы понимали, что команда будет высоко располагаться и оставлять много места за спиной защитников. Мы использовали эти моменты, забили гол с контратаки.

    Чего не хватило для того, чтобы победить? Мы понимали, что "Урал" опасен на стандартах, и работали над этим. Команда была к этому готова. Думаем, в следующем матче против "Спартака" нужно будет выигрывать, — сказал Деограсия "Матч ТВ".

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    • После этого матча "Оренбург" занимает 11-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В последнем туре подопечные Деограсии сыграют против "Спартак" 25-го мая.

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