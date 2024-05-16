«Барселона» планирует подписать вингера «Атлетика»

Атакующий полузащитник «Атлетика»может покинуть команду этим летом.

По информации Relevo, в приобретении 21-летнего вингера заинтересована «Барселона».

Источник отмечает, что на подписании Уильямса настаивает главный тренер каталонской команды Хави.

Transfermarkt оценивает стоимость Нико Уильямса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Ла Лиге 29 матчей, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что один из ведущих клубов Саудовской Аравии хочет подписать вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.