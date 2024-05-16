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    «Барселона» планирует подписать вингера «Атлетика»

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    Атакующий полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс может покинуть команду этим летом.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    По информации Relevo, в приобретении 21-летнего вингера заинтересована «Барселона».

    Источник отмечает, что на подписании Уильямса настаивает главный тренер каталонской команды Хави.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Нико Уильямса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Ла Лиге 29 матчей, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что один из ведущих клубов Саудовской Аравии хочет подписать вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

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