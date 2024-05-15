Тен Хаг: Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде

Главный тренервысказался о возможной отставке после окончания нынешнего сезона.

«Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Не то чтобы я готовился совершить круг почета для болельщиков, нет. Ответ на вопросы, которые вы так часто задавали, не изменился.

Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах.

Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

После 36-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Ньюкасла» сегодня, 15-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.