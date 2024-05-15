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    Тен Хаг: Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможной отставке после окончания нынешнего сезона.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Не то чтобы я готовился совершить круг почета для болельщиков, нет. Ответ на вопросы, которые вы так часто задавали, не изменился.

    Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах.

    Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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