Стала известна судейская бригада на финал ЛЕ

Иштван Ковач Фото: globallookpress.com
Главный арбитр — Иштван Ковач (Венгрия), ассистенты — Василе Флорин Маринеску, Михай Овидиу Артене (все — Румыния), четвёртый арбитр — Иван Крузляк (Словакия), резервный арбитр — Бранислав Ганцко (Словакия), VAR — Пол ван Бёкель (Нидерланды), АVAR — Каталин Попа (Румыния), поддержка VAR — Роб Диперинк (Нидерланды).
Решающий матч Лиги Европы пройдет 22 мая в в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авиа».
Календарь и таблица Лиги Европы
Напомним, в прошлом году главный трофей выиграла испанская «Севилья», победившая итальянскую «Рому» в серии пенальти со счетом 4:1, основное время завершилось вничью (1:1).