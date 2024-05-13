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    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая
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    Стала известна судейская бригада на финал ЛЕ

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    Официальный сайт УЕФА назвал судейскую бригаду, которая будет работать на финале Лиги Европы сезона-2023/2024.

    Иштван Ковач
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    Иштван Ковач

    Главный арбитр — Иштван Ковач (Венгрия), ассистенты — Василе Флорин Маринеску, Михай Овидиу Артене (все — Румыния), четвёртый арбитр — Иван Крузляк (Словакия), резервный арбитр — Бранислав Ганцко (Словакия), VAR — Пол ван Бёкель (Нидерланды), АVAR — Каталин Попа (Румыния), поддержка VAR — Роб Диперинк (Нидерланды).

    Решающий матч Лиги Европы пройдет 22 мая в в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авиа».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Напомним, в прошлом году главный трофей выиграла испанская «Севилья», победившая итальянскую «Рому» в серии пенальти со счетом 4:1, основное время завершилось вничью (1:1).

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