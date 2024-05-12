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    Аллегри про ничью с «Салернитаной»: Надо было действовать более аккуратно

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничейном результате своей команды в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (1:1).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Плохой первый тайм. Мы начали достаточно неплохо, но затем было принято ошибочное решение. После этого мы стали разобщенными и не могли удерживать свои позиции.

    Мы пропустили гол после стандартного положения. Знали, что "Салернитана" опасна в таких ситуациях. Мы же со стандартов вообще ей не угрожали. Надо было действовать более аккуратно, но нам этого недоставало.

    Мы приложили достаточно усилий для того, чтобы не пропустить, сами могли больше угрожать сопернику при стандартных положениях. Потом был момент у Кина, он пробил, хотя стоило лучше развить атаку.

    Нам просто нужно быть терпеливее, чтобы играть должным образом, не бить тогда, когда не следует, а отдавать передачи. Но мы хорошо отреагировали — как и в матче с "Ромой". Такой матч проигрывать нельзя, иначе рискуешь больше никогда не собраться. Сегодня ничья, дальше готовимся к финалу Кубка Италии. Команде надо прибавлять», — цитирует Аллегри Football Italia.

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    • После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 67-ю очками в активе. В следующем поединке чемпионата Италии «старая синьора» встретится с «Болоньей» 20-го мая.

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