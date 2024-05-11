«Тоттенхэм» выиграл у «Бернли», «Эвертон» победил «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм» Фото: globallookpress.com
На гол Якоба Бруун-Ларсена хозяева ответили точными ударами Педро Порро и Микки ван де Вена.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Бёрнли 2:1
Голы: 0:1 Якоб Бруун Ларсен (25'), 1:1 Педро Порро (32'), 2:1 Микки ван де Вен (82') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Педро Порро, Оливер Скипп (Раду Дрэгушин, 75'), Ив Биссума (Родриго Бентанкур, 75'), Папе Сарр (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 88'), Деян Кулушевски (Дейн Скарлетт, 75'), Джеймс Мэддисон (Джовани Ло Чельсо, 88'), Бреннан Джонсон, Сон Хын Мин Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва (Мануэль Бенсон, 72'), Чарли Тейлор, Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Сандер Берге, Джош Каллен (Зеки Мохамед Амдуни, 88'), Вильсон Одобер, Лайл Фостер (Датро Давид Фофана, 87'), Якоб Бруун Ларсен (Майк Тресор, 81'), Dara O'Shea Предупреждения: Джош Каллен (11'), Чарли Тейлор (46'), Джеймс Мэддисон (47'), Оливер Скипп (55'), Сандер Берге (65'), Якоб Бруун Ларсен (67'), Папе Сарр (87'), Лоранс Ассиньон (90 + 1'), Венсан Компани (90 + 2')
«Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Бернли» 24 балла и 19-я позиция.
В параллельной игре «Эвертон» минимально одолел «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Абдулайе Дукуре.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: 1:0 Абдулайе Дукуре (31') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Эшли Янг, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Амаду Онана, Абдулайе Дукуре (Андре Гомеш, 70'), Дуайт Макнил (Льюис Доббин, 70'), Доминик Калверт-Льюин (Юссеф Шермити, 80') Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Яссер Ларуси (Макс Лоу, 55'), Джейден Богл, Джек Робинсон, Остон Трасти, Андре Брукс (Анис Бен Слимане, 55'), Оливер Арбластер (Сэм Кёртис, 63'), Густаво Хамер, Бен Бреретон, Кэмерон Арчер (Риан Брустер, 81'), V.Souza Предупреждения: Доминик Калверт-Льюин (36'), Джек Робинсон (36'), Оливер Арбластер (54'), Chris Wilder (90 + 3')
«Эвертон» набрал 40 баллов и идет на 15-м месте. У «Шеффилда» 16 баллов и последняя строчка.
И, наконец, «Борнмут» уступил «Брентфорду» с результатом 1:2.
На голы Брайана Мбеумо и Йоана Виссы хозяева ответили точным ударом Доминика Соланке.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Борнмут — Брентфорд 1:2
Голы: 0:1 Брайан Мбемо (86'), 1:1 Доминик Соланке (89'), 1:2 Йоан Висса (90 + 5') Борнмут: Марк Траверс, Адам Смит (Тайлер Адамс, 81'), Илья Забарный, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Райан Кристи (Алекс Скотт, 81'), Льюис Кук, Данго Уаттара (Маркус Таверньер, 67'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Энес Унал, 67'), Доминик Соланке Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 63'), Витали Янельт (Егор Ярмолюк, 84'), Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 63'), Миккель Дамсгор (Кевин Шаде, 75'), Кин Льюис-Поттер (Йоан Висса, 63'), Айван Тони, Брайан Мбемо Предупреждения: Andoni Iraola (35'), Маркос Сенеси (45 + 2'), Данго Уаттара (56'), Матиас Йенсен (86'), Айван Тони (90 + 8')
У «Борнмута» осталось 48 очков, он занимает 11-ое место. У «Брентфорда» 39 баллов и 16-я позиция.