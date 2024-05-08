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    Алексей Березуцкий: Надо ли «Зениту» менять Семака? Если только на Гвардиолу

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    Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о критике в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака после недавних матчей в РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.

    «Надо ли "Зениту" менять Семака? 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя.

    Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу», — сказал Березуцкий в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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