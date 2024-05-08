Алексей Березуцкий: Надо ли «Зениту» менять Семака? Если только на Гвардиолу

Бывший главный тренер ЦСКАвысказался о критике в адрес наставника «Зенита»после недавних матчей в РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.

«Надо ли "Зениту" менять Семака? 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя.

Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу», — сказал Березуцкий в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА. Игра пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.