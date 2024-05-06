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    Бундеслига. «Штутгарт» метит на место «Баварии»

    Итоги 32-го тура чемпионата Германии по футболу

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    Мануэль Нойер, вратарь «Баварии»
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    Мануэль Нойер, вратарь «Баварии»
    До окончания сезона в немецкой Бундеслиге осталось 2 тура. Досрочное чемпионство в турнире завоевал «Байер», которому удалось прервать гегемонию «Баварии». Сам мюнхенский клуб рискует потерять ещё и второе место в чемпионате, к немецкой «машине» вплотную подобрался «Штутгарт».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 32 тура всего два изменения произошли в турнирной таблице немецкого чемпионата. Поменялись местами «Хоффенхайм» и «Аугсбург», которые расположились на 8 и 9 местах соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Улучшил положение в таблице «Бохум», который поднялся на 14 строчку и обошёл в чемпионате «Унион», коллектив из Берлина в свою очередь, опустился на 15 место.

    Игра чемпиона

    «Байер» последние матчи чемпионата играет в своё удовольствие, команда впервые выиграла серебряную салатницу и обеспечила себе место в Лиге чемпионов.

    В 32 туре Бундеслиги «фармацевты» играли против «Айнтрахта» и разгромили соперника (5:1). В составе «Байера» голами отметились Гранит Джака, Патрик Шик, Джереми Фримпонг, Эсекиэль Паласисос и Виктор Бонифейс. Последние два футболиста реализовали пенальти. Таким образом «Байер» набрал 84 очка.

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    • Статистика игр чемпиона впечатляет, который в этом сезоне идёт без поражений: «Байер» выиграл 26 матчей и 6 встреч завершил вничью. В последних двух турах «Байер» сыграет на выезде против «Бохума» и примет «Аугсбург».

    Лига чемпионов

    Места в Лиге чемпионов обеспечили себе ещё два клуба: «Бавария» и «Штутгарт». Эти команды продолжают заочную борьбу в битве за 2 место.

    На данный момент вторую строчку в чемпионате занимает «Бавария», котрая в этом сезоне набрал 69 баллов. В рамках минувшего тура мюнхенцы как раз проиграли «Штутгарту» (1:3).

    «Бавария» — «Арсенал». Лига чемпионов
    globallookpress.com

    За «Баварию» гол забил Гарри Кейн, который реализовал пенальти на 37-й минуте встречи. В составе «Штутгарта» результативностью отметились Леонидас Стергиу, Чон У Ён и Силас Катомпа Мвумпа. В итоге «швабы» аккумулировали 67 пунктов и сократили отставание от «Баварии» до двух очков.

    «Бавария» в последних матчах чемпионата Германии примет «Вольфсбург» и отправится на выезд к «Хоффенхайму». «Штутгарт» будет гостить у «Аугсбурга» и дома сыграет против «Боруссии» из Гладбаха.

    Кто в Лигу чемпионов, а кто в Лигу Европы?

    За последнюю путёвку в Лигу чемпионов сражаются «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. Соперников разделяют всего три очка.

    Пока четвёртое лигочемпионское занимает «Лейпциг» с активом в 63 очка. В минувшем туре команда обменялась голами с «Хоффенхаймом» (1:1).

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    • На пятой строчке (это Лига Европы) идёт дортмундская «Боруссия», которая одержала крупную победу над «Аугсбургом» (5:1) и набрала 60 баллов, тем самым сократив отставание от «Лейпцига».

    Кто в Лигу конференций?

    В Лигу конференций метят сразу три клуба, больше шансов получить путёвку в еврокубок у «Айнтрахта», который занимает 6 место, набрав 45 очков.

    «Айнтрахт» — «Бавария»
    globallookpress.com

    Ниже расположились «Фрайбург» и «Хоффенхайм», у которых в активе 41 и 40 баллов соответственно.

    Зона вылета

    В зоне вылета находятся «Майнц 05» и «Кёльн», которые расположились на 16 и 17 местах соответственно. В активе «Майнца» — 29 очков, у «Кёльна» — 24 балла. Оба клуба продолжают борьбу за выживание, на спасительной 15 строчке идёт «Унион», у которого 30 пунктов.

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    Тур № 33

    Матчи предпоследнего 33 тура чемпионата Германии пройдут с 10 по 12 мая.

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    Чемпион «Байер» свой матч проведёт против «Бохума» в воскресенье, 12 мая.

    В пятницу, 10 мая «Аугсбург» на своей арене примет «Штутгарт», а «Бавария» дома сыграет против «Вольфсбурга»: игра запланирована на 12 мая.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В субботу, 11 мая «Борусся» Д попытается взять три очка в матче против «Майнца», чтобы навязать борьбу «Лейпцигу» в битве за четвёртое лигочемпионское место.

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