Деограсия о победе «Оренбурга»: Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарцев

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 27-го тура РПЛ с(2:1).

«Наша команда хорошо отыграла. Думаю, что мы заслужили эту победу. Футболисты "Оренбурга" очень хорошо отработали на поле, мы сыграли с сильным соперником. Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарской команды. Очень рад, что нам сегодня удалось выиграть.

Нужно понимать, что мы играли против хорошего соперника. Это не мы опускались низко в оборону, это соперник нас поджимал. Сегодня нам повезло чуть больше и мы смогли набрать важные три очка. Хотелось бы всех поздравить с этим результатом», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Деограсии сыграют против «Локомотива» 12-го мая.