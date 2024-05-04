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    Деограсия о победе «Оренбурга»: Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарцев

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о победе своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Наша команда хорошо отыграла. Думаю, что мы заслужили эту победу. Футболисты "Оренбурга" очень хорошо отработали на поле, мы сыграли с сильным соперником. Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарской команды. Очень рад, что нам сегодня удалось выиграть.

    Нужно понимать, что мы играли против хорошего соперника. Это не мы опускались низко в оборону, это соперник нас поджимал. Сегодня нам повезло чуть больше и мы смогли набрать важные три очка. Хотелось бы всех поздравить с этим результатом», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Деограсии сыграют против «Локомотива» 12-го мая.

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