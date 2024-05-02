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    Фердинанд: «ПСЖ» на своем поле может забить два гола любому сопернику

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о поражении «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «Несмотря на разочарование, парижане всё равно вернутся домой, прекрасно понимая, что на своём поле могут забить два гола любому сопернику», — приводит слова Фердинанда официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч между командами состоится 7 мая на стадионе «Парк де Пренс», начало в 22:00 мск.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом раунде «ПСЖ» прошёл «Барселону» (6:4 по сумме двух матчей). «Боруссия» оказалась сильнее мадридского «Атлетико» (5:4 по сумме двух матчей).

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