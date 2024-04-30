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    Аршавин оценил работу Слишковича большим пальцем вверх

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о работе исполняющего главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Слишкович? Вот так работает (показывает большим пальцем вверх). Главное, он ничего сверхъестественного не делает. Просто то, что на поверхности, просто всё делает, и это всё работает», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

    Ранее Аршавин высказался об игре «Краснодара», который потерял важные очки в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

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    • Напомним, что 14-го апреля в «Спартаке» объявили о расставании с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Владимир Слишкович временно возглавил «красно-белых», после этого московская команда не проиграла ни один матч. После 26-и туров «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе.

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