Аршавин оценил работу Слишковича большим пальцем вверх

Бывший футболистподелился мнением о работе исполняющего главного тренера

«Слишкович? Вот так работает (показывает большим пальцем вверх). Главное, он ничего сверхъестественного не делает. Просто то, что на поверхности, просто всё делает, и это всё работает», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее Аршавин высказался об игре «Краснодара», который потерял важные очки в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

Напомним, что 14-го апреля в «Спартаке» объявили о расставании с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Владимир Слишкович временно возглавил «красно-белых», после этого московская команда не проиграла ни один матч. После 26-и туров «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе.