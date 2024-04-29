Тухель назвал игрока «Баварии», который забьет в первом матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии»заявил, что атакующий полузащитникзабьетв первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Серж Гнабри забьет завтра. Это случится. Не знаю, откуда я об этом знаю, но это произойдет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

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Гнабри провел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов пять матчей и забил два гола. В девяти играх Бундеслиги в его активе три забитых мяча.

Большую часть сезона Гнабри пропустил из-за травмы.

Матч «Бавария» — «Реал» пройдет 30 апреля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.