Тухель назвал игрока «Баварии», который забьет в первом матче с «Реалом» в ЛЧ

Серж Гнабри Фото: globallookpress.com
«Серж Гнабри забьет завтра. Это случится. Не знаю, откуда я об этом знаю, но это произойдет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Бавария» — «Реал»
Гнабри провел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов пять матчей и забил два гола. В девяти играх Бундеслиги в его активе три забитых мяча.
Большую часть сезона Гнабри пропустил из-за травмы.
Матч «Бавария» — «Реал» пройдет 30 апреля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.