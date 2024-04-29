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    Тухель назвал игрока «Баварии», который забьет в первом матче с «Реалом» в ЛЧ

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что атакующий полузащитник Серж Гнабри забьет «Реалу» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    «Серж Гнабри забьет завтра. Это случится. Не знаю, откуда я об этом знаю, но это произойдет», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

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    Гнабри провел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов пять матчей и забил два гола. В девяти играх Бундеслиги в его активе три забитых мяча.

    Большую часть сезона Гнабри пропустил из-за травмы.

    Матч «Бавария» — «Реал» пройдет 30 апреля в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.

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