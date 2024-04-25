14 футболистов «Сочи» отравились перед гостевым матчем против «Ахмата»

Главный тренерзаявил, что 14 игроков команды отравились перед игрой противв 21-м туре РПЛ.

«Всё просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион.

Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков "Сочи" сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — цитирует Морено «Матч ТВ».