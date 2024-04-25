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    14 футболистов «Сочи» отравились перед гостевым матчем против «Ахмата»

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что 14 игроков команды отравились перед игрой против «Ахмата» в 21-м туре РПЛ.

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Всё просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали на стадион.

    Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков "Сочи" сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — цитирует Морено «Матч ТВ».

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