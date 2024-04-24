Корнеев: Временами кажется, что «Зенит» особо и не парится — в команде есть мощь

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о силе санкт-петербургского клуба в текущем сезоне.

«"Зенит" достаточно уверенно выглядит. Временами кажется, что они особо и не парятся. Когда ведут со счетом 1:0, не сушат игру, но будто сбавляют обороты.

Но в любой момент чувствуешь, что в команде есть мощь. Если нужно, они включаются. "Зенит" понимает, что четыре очка — это не огромный разрыв. В ближайших матчах они будут стараться оторваться на семь очков от второго места», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет 24 апреля с «Рубином». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру. Также наш сайт проведет трансляцию матча, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 24 матчей.