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    АПЛ. «Эвертон» и «Ливерпуль» сразятся в дерби, «МЮ» примет «Шеффилд Юнайтед», «Ман Сити» отправится в гости к «Брайтону»

    Результаты матчей 29-го тура английской Премьер-лиги

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    «Ман Сити» попытается приблизить к «Арсеналу»
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    «Ман Сити» попытается приблизить к «Арсеналу»
    Матчи 29-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 24 по 25 апреля.

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут»

    24 апреля, среда, 21:45 мск

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    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

    24 апреля, среда, 22:00 мск

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    «Эвертон» — «Ливерпуль»

    24 апреля, среда, 22:00 мск

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    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

    24 апреля, среда, 22:00 мск

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  • Выбираем бывших звездных игроков, которых мы больше всего хотели бы видеть вернувшимися в строй прямо сейчас
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    • «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    25 апреля, четверг, 22:00 мск

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