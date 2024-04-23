Газизов: Надо расширить РПЛ до 18 команд

Бывший гендир «Уфы» и «Спартака»выступает за идею расширения РПЛ до 18 команд.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Шамиль Газизов Фото: bashinform.ru

«Я всегда был приверженцем расширения РПЛ до 18 команд. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция здесь неизменна. Считаю, что для такой большой страны 18 команд — приемлемый вариант.

Нам же надо как-то двигаться вперёд. Мне кажется, это правильная идея. Она уже давно витает. Я уже восемь лет об этом говорю», — сказал Газизов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Шаимль Газизов сейчас работает в махачкалинском «Динамо». Ранее с идеей расширения РПЛ выступил комментатор Геннадий Орлов.