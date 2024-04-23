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    Газизов: Надо расширить РПЛ до 18 команд

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    Бывший гендир «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов выступает за идею расширения РПЛ до 18 команд.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Я всегда был приверженцем расширения РПЛ до 18 команд. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция здесь неизменна. Считаю, что для такой большой страны 18 команд — приемлемый вариант.

    Нам же надо как-то двигаться вперёд. Мне кажется, это правильная идея. Она уже давно витает. Я уже восемь лет об этом говорю», — сказал Газизов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Шаимль Газизов сейчас работает в махачкалинском «Динамо». Ранее с идеей расширения РПЛ выступил комментатор Геннадий Орлов.

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