Тюхель может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервел переговоры с руководством. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Тухель уже контрактировал с боссами «красных дьяволов». Специалист точно покинет «Баварию», даже если руководство мюнхенцев захочет сохранить немца.

Напомним, что Тухель возглавил немецкий клуб по ходу прошлого сезона, в котором «Бавария» смогла выиграть чемпионат страны. В сезоне 2023/2024 мюнхенцы уже не имеют шансов на чемпионство в Бундеслиге.

«Бавария» прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Реала». Первый матч между этими командами состоится 30-го апреля в 22:00 мск.