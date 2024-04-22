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    Тюхель может возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель вел переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Георг Хольцнер.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Стало известно, что Тухель уже контрактировал с боссами «красных дьяволов». Специалист точно покинет «Баварию», даже если руководство мюнхенцев захочет сохранить немца.

    Напомним, что Тухель возглавил немецкий клуб по ходу прошлого сезона, в котором «Бавария» смогла выиграть чемпионат страны. В сезоне 2023/2024 мюнхенцы уже не имеют шансов на чемпионство в Бундеслиге.

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