ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МартинФабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно
  • 21:28
    • «Ахмат» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ
  • 21:23
    • «Бавария» разгромила в гостях «Унион»
  • 21:15
    • Гол Бернарду Силвы обеспечил «Манчестер Сити» победу над «Челси»
  • 18:34
    • «Балтика» вырвала победу у «Крыльев Советов» на 90+6-й минуте
  • 17:09
    • «Металлург» выиграл у «Локомотива» и увеличил преимущество в финальной серии
    Все новости спорта

    Гвардиола о победе «Ман Сити»: Я не понимаю, как мы выжили сегодня

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда не должна была проводить матч полуфинала Кубка Англии с «Челси» (1:0) в субботу.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Это неприемлемо — позволить нам играть сегодня. Это невозможно, ради здоровья игроков. Это ненормально. 120 минут, эмоции в Мадриде, то, как мы проигрываем. Я знаю, что в этой стране особенное отношение (к Кубку Англии), но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

    Вы думаете, что моё требование может что-то изменить? Единственная власть, которая у меня есть, — это сказать здесь. Почему бы нам не сыграть завтра? "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ковентри" не играли в середине недели. Ментально так тяжело восстановиться. Родри, Кайл Уокер, который был травмирован несколько недель, — я не понимаю, как они выжили.

    Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком. Мы защищаем свой трофей. Мы будем здесь. Игра была такой напряжённой. Я думал: Дополнительное время, нет, пожалуйста», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

  • Момент истины. У «Арсенала» и «Ливерпуля» остался последний шанс навязать борьбу «Ман Сити»
  • «Реал» показал, что «Сити» можно победить, но «Арсеналу» и «Ливерпулю» придется поднажать, чтобы это произошло в АПЛ
  • Сегодня

    • После победы над «Челси» «горожане» сыграют в финале Кубка Англии против победителя пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Барселону» и добьет интригу в Ла Лиге?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 13.50
    •
  • «Ливерпулю» пора возвращаться к победам
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли «Ростов» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.84
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры