Гвардиола о победе «Ман Сити»: Я не понимаю, как мы выжили сегодня

Главный тренерзаявил, что команда не должна была проводить матч полуфинала Кубка Англии с(1:0) в субботу.

«Это неприемлемо — позволить нам играть сегодня. Это невозможно, ради здоровья игроков. Это ненормально. 120 минут, эмоции в Мадриде, то, как мы проигрываем. Я знаю, что в этой стране особенное отношение (к Кубку Англии), но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

Вы думаете, что моё требование может что-то изменить? Единственная власть, которая у меня есть, — это сказать здесь. Почему бы нам не сыграть завтра? "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ковентри" не играли в середине недели. Ментально так тяжело восстановиться. Родри, Кайл Уокер, который был травмирован несколько недель, — я не понимаю, как они выжили.

Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком. Мы защищаем свой трофей. Мы будем здесь. Игра была такой напряжённой. Я думал: Дополнительное время, нет, пожалуйста», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После победы над «Челси» «горожане» сыграют в финале Кубка Англии против победителя пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».