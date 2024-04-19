Семак назвал главную проблему судейства в РПЛ

Главный тренер «Зенита»высказался о проблемах российского судейства.

В ближайшем матче «Зенит» сыграет на своем поле с «Оренбургом». На этой игре будет работать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«С Безбородовым мы пересекались на поле много раз, я считаю его квалифицированным арбитром.

Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:15 мск.