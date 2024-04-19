Примера. «Алавес» сыграет дома с «Атлетико», «Реал» примет «Барселону», «Жирона» примет «Кадис»

«Атлетик» Бильбао — «Гранада»
19 апреля, пятница, 22:00 мск
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«Сельта» — «Лас-Пальмас»
20 апреля, суббота, 15:00 мск
«Райо Вальекано» — «Осасуна»
20 апреля, суббота, 17:15 мск
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«Валенсия» — «Бетис»
20 апреля, суббота, 19:30 мск
«Жирона» — «Кадис»
20 апреля, суббота, 22:00 мск
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»
21 апреля, воскресенье, 15:00 мск
«Альмерия» — «Вильярреал»
21 апреля, воскресенье, 17:15 мск
«Алавес» — «Атлетико» Мадрид
21 апреля, воскресенье, 19:30 мск
«Реал» Мадрид — «Барселона»
21 апреля, воскресенье, 22:00 мск