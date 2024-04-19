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    Примера. «Алавес» сыграет дома с «Атлетико», «Реал» примет «Барселону», «Жирона» примет «Кадис»

    Результаты матчей 32-го тура испанской Примеры

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    Матчи 32-го тура чемпионата Испании пройдут с 19 по 22 апреля

    «Атлетик» Бильбао — «Гранада»

    19 апреля, пятница, 22:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» — «Лас-Пальмас»

    20 апреля, суббота, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Осасуна»

    20 апреля, суббота, 17:15 мск

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» — «Бетис»

    20 апреля, суббота, 19:30 мск

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    «Жирона» — «Кадис»

    20 апреля, суббота, 22:00 мск

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

    21 апреля, воскресенье, 15:00 мск

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    • «Реал» Мадрид — «Барселона»

    21 апреля, воскресенье, 22:00 мск

    «Севилья» — «Мальорка»

    22 апреля, понедельник, 22:00 мск

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