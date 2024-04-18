Осипов: У «Балтики» задача остаться в РПЛ без стыков

Полузащитникрассказал о задачах команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Сейчас у "Балтики" задача остаться в РПЛ напрямую — без стыков, нужно набирать очки по максимуму в следующих играх. Качество игры, которое мы показываем весной в отдельных играх, даёт оптимизм, поэтому нам любой соперник по силам.

Даже команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, испытывают огромные проблемы в обороне. Этим можно спокойно воспользоваться, но вопрос уже в том, как мы это сделаем.

Для многих ребят из команды это первый опыт игры в РПЛ и борьбы за выживание. Но это наша работа, мы должны быть к этому готовы психологически и физически», — сказал Осипов Чемпионату.

После 24-х туров в РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в таблице с 20-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й строчки на 6 баллов.