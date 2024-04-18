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    Осипов: У «Балтики» задача остаться в РПЛ без стыков

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    Полузащитник «Балтики» Александр Осипов рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Александр Осипов
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    Александр Осипов

    «Сейчас у "Балтики" задача остаться в РПЛ напрямую — без стыков, нужно набирать очки по максимуму в следующих играх. Качество игры, которое мы показываем весной в отдельных играх, даёт оптимизм, поэтому нам любой соперник по силам.

    Даже команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, испытывают огромные проблемы в обороне. Этим можно спокойно воспользоваться, но вопрос уже в том, как мы это сделаем.

    Для многих ребят из команды это первый опыт игры в РПЛ и борьбы за выживание. Но это наша работа, мы должны быть к этому готовы психологически и физически», — сказал Осипов Чемпионату.

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    • После 24-х туров в РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в таблице с 20-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й строчки на 6 баллов.

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