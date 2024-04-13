РФС участвует в процессе создания отечественного аналога FIFA

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)рассказал о создании отечественного аналога компьютерной игры

«Разработка отечественного аналога FIFA идет. Создана компания, которая занимается этой разработкой. РФС участвует в данном процессе.

Поскольку это коммерческий проект и продукт, что-либо комментировать правильнее самой компании. Когда они будут готовы что-то презентовать, они это сделают.

Как помогает РФС? Есть методики оценки, структура игры, логика создания искусственного симулятора, который можно использовать, например, для обучения и образования игроков и тренеров.

Знаете, когда профессионалы снимают кино, часто в титрах есть какой-то консультант. Коллеги, разрабатывающие этот продукт, — IT-специалисты, они не обязаны полностью заниматься всем. РФС выступает в том числе как консультант», — приводит слова Митрофанова ТАСС.