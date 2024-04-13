Генсек РФС о запрете татуировок: Воспитательная функция футбола должна нести позитив

Генеральный секретарь РФСрассказал, почему арбитрам РПЛ запретили работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок».

«Это вопрос, который решает внутри себя судейское сообщество. Никто не собирается запрещать кому-то как-то выглядеть наносить или не наносить татуировки. Нашим законодательством это [татуировки] разрешено, футбольными правилами тоже.

Другой вопрос, футбол — это популярный вид спорта, все субъекты игры несут определенную культуру, в том числе и подрастающему поколению.

Мы иногда наказываем коллег, когда они в эмоциональном порыве начинают ругаться матом. Хороший человек вышел эмоционально из себя, поругался, потом пожалел об этом, но все посмотрели и считают это нормальным.

Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку, хорошо, но не надо ей кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем работу судьи по работе», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Арбитрам также запретили работать в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.