Лапочкин: Лично я не вижу ничего плохого в татуировках у арбитров

Бывший арбитр ФИФАпрокомментировал информацию о том, чт российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом.

Сообщалось, что российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок».

«Снятие пирсинга во время матча — это правило игры. Как футболистам, так и судьям носить и использовать украшения и ювелирные изделия запрещено.

Насчет татуировок сложнее. Думаю, что есть руководитель, которому это не нравится, и он вправе это требовать. Лично я не вижу ничего плохого в татуировках.

Мы живем в современном мире, и большая часть молодого поколения имеют татуировки. Наверное, у судейского комитета есть право требовать подобное, чтобы для эстетики их не было видно. Сложно сказать, хорошо это или плохо», — приводит слова Лапочкина «Спорт-Экспресс».