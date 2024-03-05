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    Глава судей РФС выступил против общения арбитров со СМИ сразу после матчей

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    Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил, почему арбитры не должны общаться с журналистами сразу после матчей.

    Милорад Мажич
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    Милорад Мажич

    «Что может судья сказать после матча? Вы, журналисты, можете задать ему вопросы. Если он скажет, что ошибся или не ошибся… Он сам толком еще ничего не знает, он не "остыл" после игры. Он не может сказать, потому что сам ничего не видел. Он может сделать заявление только после того, как я посмотрю, мы вместе проанализируем тот или иной момент, поэтому я не поддерживаю эту идею.

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    • Российская лига находится в десятке лучших, несмотря на то что находится под санкциями. Я не помню, чтобы в Европе судьи давали интервью после матча.

    Еще раз могу повторить, что арбитры должны оставаться в тени, ведь они не звезды. Арбитр может провести хорошую игру, но если он совершит ошибку в следующем матче, никто не вспомнит его хорошую работу. Такая у нас профессия», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

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