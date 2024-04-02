Российским арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
По данным источника, все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.
Также отмечается, что арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.
Напомним, ранее глава судей РФС Милорад Мажич выступил против общения арбитров со СМИ сразу после матчей.