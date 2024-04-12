Генсек РФС рассказал, сколько матчей проведет сборная России в июне

Генеральный секретарь РФСсообщил, что пока нет понимания, сможет ли сборнаяпровести два матча в июне.

Ранее стало известно, что в начале июня сборная России сыграет с командой Белоруссией.

«У нас есть варианты, но окончательное решение мы примем с тренерским штабом, в том числе и по количеству игр. Может быть, их будет меньше двух.

Может быть второй соперник из Европы? Нет. Мы должны смотреть на загрузку других сборных, так как они участвуют в официальных соревнованиях», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 21 марта сборная России разгромила в Москве команду Сербии (4:0). Матч против Парагвая, который должен был состояться 25 марта, был отменен после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».