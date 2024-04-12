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    Генсек РФС рассказал, сколько матчей проведет сборная России в июне

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что пока нет понимания, сможет ли сборная России провести два матча в июне.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Ранее стало известно, что в начале июня сборная России сыграет с командой Белоруссией.

    «У нас есть варианты, но окончательное решение мы примем с тренерским штабом, в том числе и по количеству игр. Может быть, их будет меньше двух.

    Может быть второй соперник из Европы? Нет. Мы должны смотреть на загрузку других сборных, так как они участвуют в официальных соревнованиях», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

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